Вашингтон, 5 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Компания Tesla планирует выпустит для европейского рынка более компактный электрический пикап Cybertruck. Об этом написал глава автопредприятия Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) freegreatpicture.com Tesla Supercharger

При этом Маск не назвал конкретных сроков выпуска новой версии. Стоит отметить, что компакт-кары пользуются большей популярностью в Европе.

Впервые Cybertruck был представлен в прошлом году. Пикап приобрел большую популярность из-за необычного дизайна. Недавно стало известно, что новинка будет производиться из нового вида сплава. На авторынке Cybertruck должен появиться в 2021 году.

Ранее стало известно, что компания Tesla начала строительные работы на месте будущего предприятия по производству электромобилей Gigafactory в американском штате Техас.

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