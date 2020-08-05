Москва, 5 августа, 2020, 13:39 — ИА Регнум. В ближайшие дни в столице России ожидается хорошая летняя погода. Об этом 5 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

«В ближайшие дни будет хорошая летняя погода. Прежде всего — практически без осадков. Много солнца», — приводит его слова RT.

Также он сообщил, что в этот период в ночное время температура воздуха в Москве составит +14… +15 °С, в дневное время +24… +28 °С.

При этом синоптик рассказал, что в дальнейшем температура в столице понизится на 2 °C, однако останется на вполне комфортном уровне +24… +26 °Си 7, и 8, и 9 августа.

Кроме этого, метеоролог указал, что в начале будущей недели в Москве ожидается снижение температуры воздуха на 2—3 °C.

«Начиная с 10 августа температурный фон будет около +20 °C, но такая температура — около нормы», — заявил Вильфанд, уточнив, что Москва в этот период будет в области северных потоков, так как к западу от столицы центр высокого давления, к востоку — центр низкого давления.

«Между этими двумя барическими образованиями, антициклоном и циклоном, будет вхождение прохладных воздушных масс», — сказал синоптик и добавил, что давление будет не очень низким, поэтому сильных осадков не ожидается.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в среду, 5 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +26… +28 °С.