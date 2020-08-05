Ярославль, 5 августа, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В деревне Ананьино Ярославского района сгорел частный жилой дом, при пожаре погиб 12-летний ребенок, его мать с ожогами доставлена в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Сгоревший дом

По данным областного управления МЧС пожар начался в 2:18 ночи 5 августа, полностью ликвидировать огонь удалось только четыре часа спустя. Строение дома, в котором проживала многодетная семья, уничтожено на площади в 80 квадратных метров.

«Установлено, что в доме проживала семья с тремя детьми. Двоим детям и отцу удалось спастись, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать с множественными ожогами была доставлена больницу. В результате пожара погиб 12-летний ребенок. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — рассказали в Следственном комитете.

Следователи продолжают работать на месте происшествия. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.