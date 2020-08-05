Жуковский район, Калужская область, 5 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. 14 нелегальных мигрантов из Узбекистана и Таджикистана были обнаружены полицейской проверкой на ферме в Жуковском районе. Иностранцы выращивали огурцы, кабачки и зелень без патентов на работу в регионе. Пятеро из них ранее уже привлекались к административной ответственности, но штрафы не оплатили. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Нелегальные мигранты выращивали огурцы и кабачки

В рамках пресечения нарушения миграционного законодательства на сельскохозяйственномобъекте было составлены протоколы. Выписаны штрафы в размере 2000 рублей по каждому из административных правонарушений.

Работодателю, незаконно использующего труд иностранных работников, грозит крупный штраф — до 800 тысяч рублей за каждого нелегального сельхозрабочего.