Москва, 5 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent в ходе торгов превысила отметку в $45 за баррель, свидетельствуют данные портала Investing.com.

Загрузка нефти в танкер

Последний раз баррель нефти Brent стоил больше $45 6 марта 2020 года, однако после случился обвал котировок на фоне развала первой сделки ОПЕК+.

Отметим, страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, который предполагает частичное восстановление добычи — на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая, что многие страны готовятся ко второй волне коронавируса, повышение цен будет сдержанным.

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