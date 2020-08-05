Солнечногорск, Московская область, 5 августа, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ожидает массовых нарушений в ходе выборов 13 сентября и готовится к непризнанию итогов голосования на некоторых участках, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Мы вынуждены будем после 13 сентября в каких-то, может быть, не в регионах, но в каких-то местах не признать результаты голосования вследствие действий наших наблюдателей, которые будут фиксировать массовые нарушения», — заявил Миронов в ходе форума «Территория смыслов».

Он отметил, что депутаты фракции, кроме беспартийных, а также парламентарии от КПРФ проголосовали против закона о трехдневном голосовании. Депутаты обосновывали свое решение опасениями массовых нарушений.