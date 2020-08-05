Горно-Алтайск, 5 августа, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай следователи назначили проверку по факту гибели женщины у подножия горы Белуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы, идущие к Белухе. Горный Алтай

В ведомстве уточнили, что сообщение о смерти 35-летней жительницы Алтайского края в урочище «Ак-Кем» у подножия горы Белуха поступило 31 июля 2020 года.

«Женщина в составе группы из 12 человек осуществляла пеший туристический поход. Утром 29 июля туристы выдвинулись со стоянки «Три березы», расположенной в с. Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Вечером 30 июля они пришли к озеру Ак-Кем. Утром 31 июля у женщины случился первый приступ потери сознания, судороги, однако, когда ей стало лучше, она выдвинулась в поход к подножию горы Белуха. Пройдя 2 км., женщина вновь почувствовала себя плохо, вернулась в лагерь к озеру Ак-Кем, где в течение дня у неё случилось ещё несколько приступов потери сознания и судорог. Вечером 31 июля после очередного приступа женщина скончалась», — рассказали в СКР.

Предварительно установлено, что женщине были противопоказаны физические и силовые нагрузки из-за периодических приступов потери сознания вследствие патологии сонной артерии. По результатам проверки будет принято решение.