Обухов, Украина, 5 августа, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Киевской области недалеко от Обухова столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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«В оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло между сёлами Гусачевка и Григорьевка», — сказано в сообщении.

При столкновении машин Lexus и KIA пострадали пять человек. Одного потерпевшего спасателям пришлось деблокировать при помощи специального оборудования, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве при столкновении двух легковых автомобилей пострадали семь человек, включая трёх детей.