Мурманск, 5 августа, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Мурманской области за сутки выписали из больниц 303 человека, которым был поставлен диагноз «COVID-19».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, общее количество людей, вылечившихся от инфекции, регионе увеличилось до 7207. Это более 65 процентов от выявленных случаев. Одновременно с этим с конца июля отмечается снижение уровня заболеваемости.

Напомним, c начала пандемии в Мурманской области скончались 86 человек с коронавирусом SARS-CoV-2.