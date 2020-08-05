Самара, 5 августа, 2020, 13:18 — ИА Регнум. В Самарской области с 5 августа открываются кинотеатры. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Согласно документу, с 5 августа возобновляется проведение физкультурных мероприятий областного и муниципального значения при условии не более 50 участников.

Кроме этого, с этого времени могут возобновить работу кинотеатры при условии заполнения зала на 30%. При этом зрителей не должно быть больше 50 человек. Отмечается, что культурно-досуговым учреждениям разрешили проводить мероприятия на свежем воздухе при числе участников не более 50 человек. А коллективы и «кружки» смогут возобновить свою деятельность в помещениях с количеством участников не более 10 человек.

При этом решение о возобновлении деятельности каждой организации будут принимать власти муниципального образования.

Сообщается, что на торжественные церемонии в ЗАГСах можно будет звать приглашенных, исходя из площади зала: один человек на 4 кв. метра.