Новосибирск, 5 августа, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Сотрудники Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило подготовили новую партию гамаков для животных. Они надеются, что это поможет питомцам справится со скукой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило Гамаки для животных

«Животные в зоопарках живут дольше, чем в природе, не знают, что такое голод и угроза со стороны хищников. Но в таких условиях появляется новый враг — скука. Обогащение среды является очень важной частью работы зоологических парков и нацелено на создание условий для физической активности животных и улучшения их психоэмоциального состояния», — рассказали в зверинце.

Некоторые из гамаков уже размещены в вольерах. Уточняется, что гамаки используется животными не только для сна и отдыха: об них можно точить когти, можно под ними прятаться, можно их раскачивать, попробовать повиснуть и многое другое.