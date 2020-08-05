Томск, 5 августа, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В Томской области судебно-медицинский эксперт предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, сообщили ИА REGNUM 5 августа в региональном следственном управлении СКР.

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Уголовное дело в отношении врача судебно-медицинского эксперта одного из отделений судебно-медицинской экспертизы было возбуждено на основании материалов прокуратуры Парабельского района Томской области. Расследование завершено. Фигурант обвиняется в совершении 13 эпизодов преступлений.

По версии следствия, женщина, являясь судмедэкспертом, с апреля 2018 года по март 2020 года неоднократно получала лично и через посредников денежные взятки от индивидуального предпринимателя. Взамен она должна была своевременно и качественно оформлять экспертную документацию и совершать иные действия, входящие в её должностные обязанности.

Общая сумма полученных взяток превысила 90 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая не признала себя виновной.

Материалы дела будут направлены в Парабельский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю, обвиняемого в получении взятки.

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