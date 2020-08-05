Иркутск, 5 августа, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Иркутской области сегодня, 5 августа, единогласно зарегистрировала члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ) в качестве кандидата на выборах губернатора.

Duma.gov.ru Михаил Щапов

«Спасибо вам, друзья, за поддержку. Это наше общее дело. Продолжаем работу», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Данное событие прокомментировали в Gubery:

«Команда Щапова серьезно рискнула, сдавая подписи не в последний момент, а за три дня до окончания срока подачи документов. Очевидно, что кандидат был полностью уверен в результатах проверки и его уверенность оправдалась.

Таким образом, одной интригой кампании стало меньше: это будет жесткая конкурентная борьба между врио губернатора Кобзевым и выдвиженцем от КПРФ Щаповым. Вторая интрига этого момента, похоже, также разрешилась: другой сильный оппозиционный кандидат Евгений Юмашев сам сообщил, что ему отказали в регистрации».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, срок представления документов в облизбирком на регистрацию от кандидатов в губернаторы Иркутской области истёк 29 июля. Необходимость в проведении досрочных выборов возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко — ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.