Санкт-Петербург, 5 августа, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге два выпускника Физико-математического лицея №30 получили 300 баллов каждый по трем сданным предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Всего в городе на Неве в 2020 году высший результат на ЕГЭ получили 627 выпускников.

Алексей Колчин ИА REGNUM ЕГЭ

Об этом 5 августа заявила врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, 2020 год оказался особенным годом. Из-за пандемии ЕГЭ в этом году охватил не всех выпускников, а лишь тех, кто решил продолжить обучение в высших учебных учреждениях. По сравнению с прошлым годом в этом году участников ЕГЭ было на пять тысяч меньше.

«В целом экзамен прошел организованно, никаких сбоев не было. У нас средний балл ЕГЭ выше среднего по России. Особенно в Петербурге рост отмечен по нескольким предметам: истории, географии, обществознанию и литературе», — отметила Асланян.

В этом году в Санкт-Петербурге на 64 стобалльных результата больше, чем в 2019 году. Всего таких 627 — дети из 248 образовательных учреждений, в прошлом году стобалльники были в 217 школах.

«В Петербурге 46 учащихся набрали 100 баллов по нескольким предметов, а два выпускника — на 300 баллов, они сдали три предмета на 100 баллов каждый», — резюмировала председатель госкомиссии.

По количеству стобалльников традиционно выделяются предметы: русский язык — 279 выпускников (в 2019 году — 199), литература — 106, история — 96.