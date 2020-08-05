Элиста, 5 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. 51 новый случая заражения коронавирусом подтверждён в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выписаны с выздоровление после коронавируса девять пациентов. В тяжёлом состоянии в больницах региона остаются десять пациентов, в том числе пять подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Республике Калмыкия за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2839 человек, выздоровели 2073, скончались 40 пациентов.