Пермь, 5 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В Пермском крае коронавирус обнаружен ещё у 68 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи выявлены в 16 территориях. Больше всего в Перми — 30. На втором месте по количеству заразившихся Березники (10), а на третьем — Соликамский городской округ (7).

С начала пандемии в Пермском крае обнаружили 6227 случаев COVID-19. Пока инфекция не затронула только Косинский муниципальный округ.