В Прикамье коронавирус обнаружили ещё у 68 человек
Пермь, 5 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В Пермском крае коронавирус обнаружен ещё у 68 граждан. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Новые случаи выявлены в 16 территориях. Больше всего в Перми — 30. На втором месте по количеству заразившихся Березники (10), а на третьем — Соликамский городской округ (7).
С начала пандемии в Пермском крае обнаружили 6227 случаев COVID-19. Пока инфекция не затронула только Косинский муниципальный округ.