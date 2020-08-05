Киев, 5 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Российская интерпретация «особого статуса» Донбасса для Украины «неприемлема», заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Об этом он пишет в очередной статье для Atlantic Council, фрагменты из которой сегодня, 5 августа, публикуют центральные украинские СМИ.

Резников заявляет, что вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта в Донбассе, Москва делает ставку на «ускорение распада Украины».

«Чем раньше (в России) откажутся от этой тупиковой модели, тем лучше… В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины по созданию нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство», — подчеркнул вице-премьер.

Представитель Киева подчеркнул, что украинский подход к понятию «особый статус» Донбасса вырабатывается сейчас с целью «изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне».

ИА REGNUM напоминает, что новый глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в ДонбассеЛеонид Кравчук в одном из первых интервью заявил, что не воспринимает понятие «особый статус» Донбасса.

«Потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс», — отметил он.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили закон об особом порядке местного самоуправления Донбассе и закон децентрализации, который вносит соответствующие изменения в конституцию Украины.