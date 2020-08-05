Ставрополь, 5 августа, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Правительство России не рассматривает возможность создания игорной зоны в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Никаких дополнительных предложений по этому вопросу вносить не планируется, сообщил журналистам накануне, 4 августа, вице-премьер РФ Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Ставрополье.

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В ходе совещания по социально-экономическому развитию Кавминвод под председательством Трутнева губернатор края Владимир Владимиров напомнил, что ранее он поднимал вопрос создания игорной зоны в курортном регионе.

«Сошлись с руководством Ставропольского края не во всех вопросах, про игорную зону мы никаких предложений дополнительных пока вносить не планируем», — цитирует Трутнева ТАСС.

Вице-премьер добавил, что не считает рациональным выдвигать предложения по созданию новых игорных зон в России. По его словам, позиция президента страны Владимира Путина такова, что для начала необходимо развить имеющиеся игорные зоны до того состояния, чтобы они могли приносить эффект для экономики РФ.

Ранее власти Ставрополья неоднократно заявляли о желании создать игорную зону, которая должна помочь увеличить дохода краевого бюджета за счет привлечения в регион новых туристов.