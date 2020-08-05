Москва, 5 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Названные гражданами России основные причины увольнения с работы корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко:

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Низкий уровень зарплаты на самом деле является причиной многих бед наших граждан. Это и проблемы с выплатой алиментов, отсутствие накоплений у большей части населения, и высокий уровень преступности и так далее. Но стоит сказать, что само по себе повышение уровня заработной платы не станет панацеей.

Для того, чтобы уровень благосостояния граждан вырос, важно существенно повысить производительность труда, в том числе при активной поддержке государства. Также государство должно активно развивать инновационную и высокотехнологичную сферы экономики, автоматизацию на предприятиях. Немаловажную роль может сыграть снижение налоговой нагрузки, которое может позволить повысить заработные платы и вывести из тени часть серых зарплат.

Нужны реформы в образовании, основной посыл которых должен заключаться в интеграции системы образования в реальный бизнес. Должны быть разработаны и применены программы по формированию управленческих кадров. Совокупность этих мер позволит повысить уровень зарплат и производительности труда, а также менее болезненно переносить цикличные кризисы без усиления имущественного разрыва, бедности и сырьевой структуры экономики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала Работа.ру отметили, что более 30% граждан России увольняется с работы из-за того, что им не повышают зарплату. Еще 15% респондентов указали на профессиональное выгорание и стресс на работе. При этом 13% пожаловались на отсутствие карьерного роста.