Москва, 5 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сопереживает тем, кто в результате мощного взрыва в порту Бейрута лишился родных и близких. Свои глубокие соболезнования в связи с гибелью людей патриарх направил президенту Ливана Мишелю Ауну и патриарху Антиохийскому Иоанну X.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

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«С горечью и болью узнал о взрывах, прогремевших во вторник в порту Бейрута, в результате которых погибли люди, многие получили ранения, — говорится в послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви. — Примите мои глубокие соболезнования».

Патриарх попросил главу государства передать семьям погибших «слова утешения и поддержки, а раненым пожелания скорейшего выздоровления». Он также добавил, что «весть о бедствии болью отозвалась» в его сердце.

Предстоятель Русской православной церкви сказал, что молится об исцелении пострадавших, об упокоении погибших, утешении для родных жертв трагедии и о мире, благополучии и спокойствии Ливана.

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Напомним, ранее правительство Ливана объявило трёхдневный траур по жертвам трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По данным Красного Креста Ливана, общее количество погибших возросло до ста человек, пострадали свыше 4 тыс. человек. По предварительной версии, в порту взорвалось около 2750 тонн аммиачной селитры.