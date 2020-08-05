Село Янтиково, Чувашия, 5 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В Янтиковском районе Чувашии произошёл пожар во время уборки урожая. В результате сгорело пять гектаров стерни, сообщает ГУ МЧС по республике.

Cap.ru Последствия пожара в Янтиковском районе. Фото ГУ МЧС по Чувашии

Возгорание произошло вечером 4 августа на территории одного из сельхозпредприятий. Спасатели полагают, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

«В поле в это время работал трактор с плугом. Искра из выхлопной трубы попала на стерню», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила пять гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Яльчикском районе в результате пожара был уничтожен урожай ячменя на площади 15 гектаров. ЧП произошло 25 июля, причиной пожара могла стать неисправность комбайна.