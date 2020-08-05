Москва, 5 августа, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Политика ЦБ РФ привела к тому, что в России были уничтожены региональные банки, которые кредитовали реальный сектор, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что германское издание Die Welt выпустило статью, в которой крайне позитивно оценило итоги работы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Западное СМИ похвалило Набиуллину за санацию банковской системы, но пожурило за нерешительность в вопросе о повышении ключевой ставки.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«С точки зрения западных финансовых спекулянтов, оценка абсолютно правильная и абсолютно адекватная, потому что то, как Набиуллина руководит Банком России, выгодно международным финансовым спекулянтам, — сказал Делягин. — В Европе сейчас всё плохо (в частности, в Германии всё плохо), и многие крупные банки дышат на ладан. И поэтому Набиуллина как гарант финансовых спекуляций (гарантированных и сверхприбыльных) крайне важна. Поэтому ее всячески поддерживают и любят. Если американский бизнес чувствует себя терпимо, несмотря на падение ВВП США на 32,9%, то германские банки находятся в сложном положении. И для них критически значимо сохранение России как такого охотничьего вольера, места, где можно гарантированно извлекать огромные деньги. Поэтому им надо поддерживать Набиуллину и хвалить ее. То, что эта статья появилась сейчас, может рассматриваться как косвенный признак того, что сама Набиуллина считает, что у нее есть какие-то проблемы, и она нуждается в поддержке Запада. Я думаю, что она попросила, и ее поддержали».

Кроме того, Делягин отметил, что чем выше ключевая ставка, тем выше доходы спекулянтов. Также повышение ключевой ставки уничтожает реальный сектор, что в свою очередь ведет к падению налоговых поступлений. Соответственно бюджету нужно больше денег занимать, и он начинает больше зависеть от финансовых спекулянтов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что одним из итогов работы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной можно считать то, что в РФ не идут иностранные инвестиции.