Киев, 5 августа, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Перед лицом украинских проволочек и продолжения военных действий граждане ДНР и ЛНР уже сформулировали для себя новую политическую повестку дня, искороуже она станетпредметом переговоров, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 5 августа, комментируя высказывания Леонида Кравчука.

President.gov.ua Леонид Кравчук

Как сообщалось ранее, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины заявил, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить в Конституцию особый статус регионов Донецкой и Луганской областей. «Российская сторона настаивает, что там именно так написано, мы должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — сказал Кравчук.

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«Вступив в новую должность, Леонид Кравчук наговорил много всякого, но отрицание содержащегося в Минских договоренностях 2015 года обязательства Украины по поводу законодательного установления особого статуса для Донбасса — это уже перебор даже для начинающего переговорщика.

Понятно, что любой переговорщик — а Крав ч ук, напомню, давно не президент, а сейчас только руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе — выполняет волю своего руководства. Поэтому и озвучивает то, в чем президенту Зеленскому, как он ни старался, не удалось убедить ни канцлера Меркель, ни президента Макрона, ни тем более президента Путина. Руководство ДНР и ЛНР Леонид Кравчук вообще, видимо, сбрасывает со счетов, а напрасно: те соглашения стали возможны с их одобрения, это был крайний компромисс, на которые они смогли пойти перед лицом населения своих республик.

Итак, то, что сказал Леонид Кравчук по поводу особого статуса для ДНР и ЛНР, сказано в пустоту, никто никаким новым «прочтением» и тем более пересмотром Минских соглашений 2015 года заниматься не будет. В них же ясно записано следующее обязательство Киева: «Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании, до конца 2015 года».

То, что это обязательство до сих пор не выполнено, — это не заслуга Украины, за которую её поощрят пересмотром «Минска», а знак её пренебрежения своими политическими обязательствами, знак несостоятельности и предыдущей, и нынешней украинской власти. Из этого все и будут исходить.