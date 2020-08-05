Берлин, 5 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Появились изображения купеобразной модели Audi Q5 Sportback без камуфляжа. Снимки размещены на сайте Autohome.com.cn

Autohome.com Audi Q5 Sportback

Новинка будет оснащена помимо стандартных опций несколькими необычными функциями от Q5. Например, система выбора режимов работы задних фонарей. Сами фонари сделаны по технологии OLED последнего поколения и состоят из трех модулей.

От предыдущей версии модели автомобиль унаследует 12,3-дюймовую «приборку» и дисплей мультимедийной системы размером 10,1 дюйма.

В движение модель будет приводить умеренно-гибридная силовая установка с 204-сильным двухлитровым дизельным мотором.

Главными конкурентами модели на мировом авторынке станут автомобили Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Abt Sportsline провело модернизацию обновленных спортивных Audi A5. Мощность мотора 45 TDI была увеличена до 268 л. с.

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