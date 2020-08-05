Киев, 5 августа, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Наиболее проблемным с точки зрения распространения коронавируса городом Украины сейчас является Харьков, заявил на брифинге 5 августа министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Министр заявил, что в городе «очень напряженная ситуация», и попросил обратить на это внимание местные власти.

«В той же Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки 133 человека — это жители города Харькова. Вчера также из общего количества заболевших в Харьковской области 124 человека — это были жители города Харькова», — подчеркнул он.

Степанов отметил, что Харьковская область и Ровенская область рискуют попасть в менее благополучную эпидемическую зону и столкнуться с необходимостью усилить карантин, поскольку уже несколько дней подряд превышают показатели по уровню заболеваемости.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки 4 августа на Украине был зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 1271 новых случаев.

Харьков находится менее чем в 100 км от границы с Россией.