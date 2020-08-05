Барнаул, 5 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Оптимальность — базовый принцип бюджетных расходов по любым направлениям, отметила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение о сокращении расходов на Госдуму и Совет Федерации:

Дарья Антонова ИА REGNUM Сокращение расходов

«Не должно быть роскоши и излишеств, но парламентарий должен иметь возможности для полноценной работы как в палате, так и в регионах. Это разумная оплата труда, поездок, техническое оснащение приемных, квалифицированные помощники и прочее. Если слишком «перетянуть пояса», то в парламентариях мы будем видеть только очень обеспеченных людей. Работающий орган — это орган с разноплановым профессиональным, возрастным составом людей, а также людей из разных уровней материальной обеспеченности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение сократить в 2021—2023 годах траты на содержание Государственной думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей выдвинуло Министерство финансов России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства, расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 2,9% (378 млн рублей), траты на Совет Федерации предложено уменьшить на 3% (217 млн рублей).