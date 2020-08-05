Сыктывкар, 5 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Восемь новых ферм, рассчитанных на 730 голов крупного рогатого скота, появятся до конца года в Коми. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба, отвечая на вопросы жителей региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Фермерство

Три фермы откроют в Княжпогостском районе, в селе Чухлэм в Сысольском районе появится самая крупная — на 150 голов. В Усть-Вымском, Усть-Куломском и Ижемском районах откроют ещё четыре фермы на сто голов скота.

Новые фермы позволят наладить кадровую ситуацию, отметил Уйба.