Вашингтон, 5 августа, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Рейтинг потенциального кандидата от Демократической партии США, бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена превышает рейтинг действующего американского президента Дональда Трампа в семи штатах, в которых последний уверенно победил на выборах 2016 года. Об этом 5 августа сообщает агентство Bloomberg.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Так, по данным агентства, рейтинг Байдена в штате Мичигане составляет 49,6% против 41,2% у Трампа, в штате Флорида — 50,5% против 42,7% (в пользу Байдена), в штате Пенсильвания — 50,2% против 42,8%, в штате Висконсин — 48,2% против 41,8%, в штате Аризона — 49,0% против 45,0%, в штате Северная Каролина — 47,3% против 45,3% и в штате Огайо — 46,5% против 45,0%.

При этом, по информации журналистов Bloomberg, именно на эти семь штатов направлено 92% расходов предвыборной кампании действующего президента США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что известный американский исполнитель в стиле рэп Канье Уэст отозвал свою заявку на участие в президентских выборах в США в штате Нью-Джерси.