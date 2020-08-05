Владимир, 5 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено во Владимирской области. Четыре пациента скончались, сообщили 5 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 5705. За сутки выписали шесть пациентов, всего выздоровели 5191 человек.

Зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 153 человека с подтверждённым диагнозом.