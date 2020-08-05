Боровск, Калужская область, 5 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В домах Боровского района состоялись комиссионные приёмки кровли после проведённого капитального ремонта. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

Фото Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области В многоквартирных домах Боровского района меняют кровлю

В деревне Асеньевское, в доме № 1 по улице Центральной отремонтировала плоскую крышу, а в селе Ворсино, в доме № 12 по переулке Добринскому — скатную. По оценке комиссии работы выполнены качественно.

В 2020 году в Боровском районе по программе капитального ремонта новые крыши появятся в 18 многоквартирных домах. В семи работы уже полностью завершены. По шесть крыш обновят в домах в Балабанове и Ермолине, две в Боровске, по одной в сёлах Ворсино и Совхоз Боровский, а также в деревнях Асеньевское и Кабицыно.