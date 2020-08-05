Чита, 5 августа, 2020, 11:08 — ИА Регнум. От станции Забайкальск Забайкальского края в сторону Москвы начал движение воинский эшелон с китайской танковой техникой. Об этом сообщает канал newbur_true.

Пресс-служба Восточного военного округа Гусеничная и колесная техника Народно-освободительной армии Китая (НОАК)

Танки Type 96 НОАК примут участие в традиционном международном конкурсе «Танковый биатлон» армейских международных игр-2020. В составе воинского эшелона из Китая прибыла команда из 27 военнослужащих, а также 18 единиц бронированной и колесной техники.

На железнодорожной станции Забайкальск гусеничная и колесная техника Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перегружена с китайских железнодорожных платформ на российские, для дальнейшего передвижения по территории России.

Как пояснили в пресс-службе востроного военного округа, это связано с тем, что ширина колеи железной дороги на территории России — 1520 мм. В Китае ширина колеи равняется 1435 мм (европейский стандарт).