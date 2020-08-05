Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Одиннадцатилетнего мальчика загрызли медведи — ребёнок случайно подошёл к вольеру с животными. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

mubiz06 Медведь

Трагедия произошла вечером 4 августа. По предварительным данным, ребёнок находился на участке местности, расположенном на улице Армавирской поселка Дагомыс, арендованном одной из коммерческих организаций. На участке был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя. Мальчик через незапертую металлическую калитку подошел к вольеру, животные напали на мальчика. Ребёнок получил серьёзные травмы, медики скорой спасти его не смогли.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, в том числе правомерность содержания диких животных и соблюдение условий безопасности их содержания.