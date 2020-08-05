Чебоксары, 5 августа, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Чувашии выявлен ряд нарушений при использовании средств на содержание дорог. Итоги приводятся в отчёте аудитора Контрольно-счётной палаты России (КСП), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Ремонт дороги в Чебоксарах

Счётная палата проверяла использование бюджетных средств на содержание дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, а также средств, направленных из федерального и регионального бюджетов. Проверка проводилась в шести регионах, включая Чувашию, по итогам 2017−2019 годов.

В Чувашии проверялась деятельность казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» министерства транспорта и дорожного хозяйства (КУ «Чувашупрдор»). Аудитор отмечает, что в ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства по бухгалтерскому учету: отмечается, что в КУ «Чувашупрдор» на счете 10 «Обеспечение исполнение обязательств» не отразило банковские гарантии на сумму 111,1 млн рублей.

Ряд нарушений выявлен при проверке законности и результативности использования бюджетных средств на организацию содержания дорог.

«В ходе контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики, установлено, что в рамках государственного контракта на содержание региональных дорог подрядчику оплачены работы в сумме 0,1 млн рублей по ямочному ремонту участка автомобильной дороги, который уже был передан на проведение капитального ремонта по государственному контракту, что свидетельствует о неэффективном использовании средств республиканского бюджета», — отмечается в докладе.

Нарушения вскрыты и в части учета государственного имущества: по данным КСП, за КУ «Чувашупрдор» не закреплено право постоянного (бессрочного) пользования в отношении 45 земельных участков.

Также в ходе анализа документов стратегического планирования выявлено, что Чувашия не выполнила в 2017 году целевой показатель по доведению доли дорог регионального или межмуниципального значения до нормативного состояния.

Отметим, согласно докладу КСП, в Чувашии растёт доля дорог, соответствующих нормативным требованиям: на федеральных трассах данная доля по итогам 2019 года достигла 79,6%, на региональных и межмуниципальных дорогах — 44,1%.