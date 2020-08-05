Чебоксары, 5 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Чувашии при нормативной потребности на содержание дорог регионального значения в размере 1,8 млрд рублей тратится мене четверти, 405,9 млн рублей. Такие данные приводятся в отчёте аудитора Контрольно-счётной палаты России (КСП), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Дорожный ремонт в Чебоксарах

Протяжённость региональных и межмуниципальных дорог в Чувашии составляет 1539,9 км. Согласно представленным данным, в 2018 году в республике нормативная потребность на содержание региональной сети (определена в соответствии с правилами расчёта бюджетных ассигнований) составила 1,74 млрд рублей, при этом фактически на данные цели направлено 409,4 млн рублей, то есть 23,5% от потребности. В 2019 году при нормативной потребности в 1,836 млрд рублей потрачено 405,9 млн рублей, то есть 22,1%.

Ach.gov.ru Скриншот из доклада аудитора КСП

Всего в рамках данной проверки было охвачено шесть регионов.

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«Согласно представленным данным, ни в одном из проверенных субъектов Российской Федерации финансирование работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными в регионах нормативами финансовых затрат не осуществлялось.

Наименьший объем доведенных в 2019 году бюджетных ассигнований по сравнению с нормативной потребностью отмечается в Чувашской Республике (22,1%), наибольший — в Мурманской области (50,4%)», — говорится, в частности, в сообщении.