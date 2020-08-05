Донецк, 5 августа, 2020, 10:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли в общей сложности девять боевиков. Об этом сообщили 5 августа представители Народной милиции ДНР и ЛНР.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал о трёх украинских силовиках, подорвавшихся на собственных минах в районе посёлков Счастье и Троицкое.

«Один военнослужащий 24-й бригады ВСУ погиб в районе населённого пункта Троицкое, двое военнослужащих 25-й бригады получили тяжёлые ранения в районе населённого пункта Счастье», — отметил он.

В пресс-службе ДНР добавили, что из-за объявленного перемирия в рядах ВСУ участились случаи пьянства и конфликтов, возникающих на этой почве.

«Среди боевиков 79-й бригады произошла пьяная потасовка, в результате чего трое военнослужащих получили ранения», — сказано в сообщении.

Представитель Народной милиции ДНР сообщил о том, что за сутки трое силовиков из 53-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах и были доставлены в больницу Волновахи.

«Таким образом, за прошедшие сутки небоевые потери противника… составили шесть раненых (солдаты Ермилов, Кононеко, Федосов, Тарасюк, сержанты Рублев, Агафоненко и Макаров)», — подытожили в пресс-службе.

За сутки обстрелов со стороны ВСУ ни в ДНР, ни в ЛНР зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. В результате обстрелов никто не пострадал.

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