Чебоксары, 5 августа, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В Чувашии растёт доля дорог, соответствующих нормативным требованиям. При этом на федеральных трассах данная доля по итогам 2019 года достигла 79,6%, на региональных и межмуниципальных дорогах — 44,1%. Такие данные приводятся в отчёте аудитора Контрольно-счётной палаты России (КСП), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Ремонт дорог в Чувашии

Согласно документу, на территории Чувашии протяжённость дорог федерального значения составляет 327,5 км. Из них в 2017 году нормативным требованиям соответствовало 52,6% дорог (или 172,4 км), в 2018 году показатель вырос до 71,8% (235,4 км), по итогам 2019 года он достиг 79,6% (260,9 км).

Ach.gov.ru Скриншот из доклада аудитора КСП

Данный показатель ниже среднероссийского уровня: в 2019 году в РФ доля дорог федерального значения, соответствующих нормативам, составляла 84,8%.

Что касается региональных и межмуниципальных дорог, то на территории Чувашии их протяженность составляет 1539,9 км. Из них в 2017 году нормативным требованиям соответствовало 38,5% дорог (или 592,9 км), в 2018 году — 42,9% (660,6 км), в 2019 году — 44,1% (679,1 км).

Ach.gov.ru Скриншот из доклада аудитора КСП

Отметим, что в целом по стране в прошлом году нормативам соответствовало 44,2% дорог регионального и межмуниципального значения.