Майкоп, 5 августа, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Ключевые задачи по реализации мероприятий национальных проектов в строительной сфере поставил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании Координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капремонта объектов в рамках реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Как сообщил глава ГБУ РА «Стройзаказчик» Аслан Абрегов, в 2020 году в рамках нацпроектов и госпрограмм ведомство проводит работы по 39 объектам на общую сумму более 2,4 млрд рублей. В первом полугодии освоено свыше 1,1 млрд рублей. В числе возводимых объектов — водозабор и магистральный водовод, детсады по 120 мест в ауле Хатукай, селах Красногвардейском и Садовом, надстройка родильного отделения и пристройка к перинатальному центру Майкопской горбольницы, строительство 23 ФАПов, реконструкция Национального музея. Также строятся дома культуры в с. Белом, п. Отрадном и а. Уляп и спорткомплексов в Адыгейске и Гиагинском районе. Запланирован капремонт Центра народной культуры в Адыгейске и детских школ искусств в Майкопе, с. Красногвардейском, п. Каменномостском. Мурат Кумпилов поручил обеспечить жесткий контроль на всех этапах строительства обозначенных объектов. Была подчеркнута важность соблюдения сроков и качества строительных работ.

«Все проекты должны быть сданы без отставания от графика. К контролю за работами необходимо активно подключиться и главам муниципальных образований. Все коммунальные, дорожные и социальные проекты должны быть продуманы с учетом планов развития территорий, иметь понятную визуализацию уже на этапе проектирования», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на увеличение количества мест в школах выделено 1,81 млрд рублей. В рамках нацпроекта за шесть лет намерены создать 3550 новых мест, из которых 1350 — в сельской местности. В 2020 году намечено сдать в эксплуатацию школы в ст. Ханской (на 250 мест) и в Майкопе (1100 мест). На создание дополнительных мест в детсадах предусмотрено 1,1 млрд рублей. В рамках нацпроекта в целом планируется сдать в эксплуатацию 12 дошкольных учреждений, на данный момент уже построено шесть детсадов, до конца года сдадут ещё три.

Глава республики подчеркнул необходимость контроля за работой предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.

«Мы должны стимулировать частную инициативу в сфере дошкольного образования, особенно там, где нет возможности строить большие детсады. Вместе с тем важно объяснять людям, оказывающим частные услуги по дошкольному образованию, не уходить в тень и лицензироваться для участия в программах господдержки. Муниципалитеты должны в этом разъяснительном процессе принимать самое непосредственное участие», — сказал Мурат Кумпилов.

На заседании обсуждался вопрос по согласованию технических условий в рамках строительства инфраструктуры промышленного (индустриального) парка «Яблоновский». По информации министра экономического развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, земельные участки площадью свыше 193 га под будущую инфраструктуру сформированы. Промпарк планируется обеспечить электроснабжением мощностью 70 МВт, газоснабжением объёмом 30 тыс. м куб в час и водоснабжением мощностью водозабора до 10 тыс. м куб в сутки, планируется запроектировать автомобильные дороги, в том числе и подъездные пути протяженностью около 8 км. Мурат Кумпилов обратил внимание на необходимости ускорить работы по оформлению соответствующей градостроительной и разрешительной документации.

«Важно уже сегодня иметь на руках «дорожную карту» с ответственными лицами и сроками по каждому этапу. Данный проект вошел в индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи. Необходимо уже сегодня подбирать резидентов и вести активную информационную работу. Эффективность индустриального парка и вложений в него должны быть максимальными», — сказал Мурат Кумпилов.