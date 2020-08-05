Бейрут, 5 августа, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Появилась и обсуждается в СМИ версия о потенциальном виновнике взрыва в Бейруте. По итогам заседания Высшего совета по обороне выяснилось, что селитра, ставшая причиной взрыва, в 2014 году судом была конфискована у судовладельца из Хабаровска.

Цитата из видео Взрыв в Бейруте

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Хабаровск опять прогремел: селитра хранилась на складе, на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации шесть лет.

Её сняли с судна Rhosus, которое в 2013 году транспортировало химикаты из Батуми в Мозамбик, но по пути случилась поломка, и капитан вынужденно остановился в Бейруте.

Владелец судна, предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин практически сразу бросил его и экипаж. Уже тогда были проблемы с выплатой зарплаты. На Rhosus наложили арест.

Известно, что Гречушкин сейчас живёт на Кипре.

На судне было восемь украинских моряков и один россиянин, пятеро смогли вернуться на родину сразу. Остальные, в том числе гражданин России, ещё год жили на корабле, но потом также уехали домой.

«Корабль оставили в порту, а аммиачную селитру сгрузили на хранение до решения суда об утилизации. Во время ревизии в порту обнаружили щель в стене склада, где хранилась селитра, которую решили заварить. Во время сварочных работ искры попали на петарды, которые загорелись и привели к взрыву селитры», — пишет Habarov.today.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Бейруте взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, погибли более 80 человек, 4 тыс. пострадали. Город практически разрушен.