Иркутск, 5 августа, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура просит откликнуться граждан, обладающих информацией о жестоком убийстве медведя на Байкале. Поводом послужило видео, опубликованное в социальных сетях. Накадрах видно, как люди, плывущие вдоль берега на моторной лодке, завидев медведей, один из которых зашёл в воду и поплыл, заглушили мотор, подплыли к животному ближе и выстрелили в упор. Животное пошло ко дну.

Цитата из видео На Байкале убили медведя

Автор публикации обозначил место происшествия как Чивыркуйский залив. Но в прокуратуре после выяснения обстоятельств случившегося заявили, что установить место совершения правонарушенияне представляется возможным.

«В связи с чем обращаемся к гражданам, обладающим информацией по данному факту, с просьбой при наличии более точной информации обратиться в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру с заявлением», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.