Красноярск, 5 августа, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Красноярская природоохранная прокуратура увеличила до 424 млн рублей размер исковых требований к ООО «Сисим» за загрязнение водных ресурсов. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в прокуратуре Красноярского края.

24.mchs.gov.ru На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края

Гражданское дело по иску о взыскании ущерба с ООО «Сисим» рассмотрел Ленинский районный суд города Красноярска. В рассмотрении принял участие представитель Красноярской природоохранной прокуратуры.

Исковое заявление было предъявлено в связи с загрязнением вод рек Сейба и Сисим в результате разрушения дамб в Курагинском районе Красноярского края. ЧП произошло 19 октября 2019 года.

Лабораторные исследования выявили значительное количество загрязняющих веществ, в том числе железа, меди и цинка. По подсчётам специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, ущерб превысил 362 млн рублей. В ходе рассмотрения дела ущерб пересчитали, он составил более 424 млн рублей.

Уточняется, что суд принял уточнённый иск прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате разрушения дамб в Курагинском районе Красноярского края погибли 20 человек.