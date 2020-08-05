Иркутск, 5 августа, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Арбитраж Иркутской области удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории. С некогда градообразующего предприятия города Усолье-Сибирское — ООО «Усольехимпром» —было взыскано свыше 139 млн рублей ущерба, причинённого загрязнением реки Ангара. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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«Взыскать с ООО «Усольехимпром» в пользу межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории 139 006 830 рублей — компенсации вреда, причинённого реке Ангара — поверхностному водному объекту рыбохозяйственного значения высшей категории», — решил судья Пенюшов.

Утечка вредных веществ с промплощадок закрытого предприятия неоднократно была поводом для разбирательств со стороны экологического ведомства. Проверку фактов загрязнения проведёт и Следком РФ.

Помимо этого, 31 июля 2020 года в арбитраж Иркутской области от теруправления Росимущества к скандально известной компании поступило сразу девять исков. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, экологическая ситуация в Усолье-Сибирском Иркутской области стала причиной совещания с участием Владимира Путина. По итогам мероприятия было принято решение оценить стоимость и объём работ по изоляции загрязнённых объектов в срок до 21 августа. До 30 сентября земли должны перейти на баланс региона. После этого будет решаться вопрос о выделении финансирования.

Год назад глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что компания в иркутском городе является примером безобразного поведения собственника, добавив, что надо действовать, иначе на месте загрязнённой территории получится «экологический Чернобыль».

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