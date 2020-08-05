Барнаул, 5 августа, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается напряженной. По данным оперативного штаба региона, на утро 5 августа общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 9622 человека. Причём 94 из них добавились за последние сутки.

James Heilman, MD Пневмония на флюорограмме

Из общего количества пациентов 2122 человека больны внебольничной пневмонией (+66 за последние сутки), 3235 — ОРВИ (+26 человек за последние сутки). Тяжелобольных — 100 (минус два человека за сутки), на аппарате ИВЛ — 33 (плюс один человек за сутки).

Не обошлось без новых смертей. За последние сутки произошло четыре летальных исхода пациентов с SARS-CoV-2, двое из них умерли от COVID-19. За весь период выздоровели 7611 человек и 231 пациент скончался.

За последние сутки в крае провели всего 2914 тестов на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Алтае значительно сократили число тестов на SARS-CoV-2. Если месяц назад в регионе делали почти 4000 исследований на SARS-CoV-2, то за 3 августа проведено лишь 2822 теста. Ещё меньше тестов сделали 2 августа — всего 1617.