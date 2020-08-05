Барнаул, 5 августа, 2020, 06:42 — ИА Регнум. Оперативный штаб Алтайского края со ссылкой на данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом сегодня, 5 августа, обнародовал информацию о том, что за неделю (с 29 июля по 4 августа) SARS-CoV-2 в крае победили уже 79% пациентов.

ИЦК Выздоровевшие от COVID-19 в Сибири

«По итогам недели общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло порог в 7000 человек. На 4 августа в регионе здоровы 7489 (79%) из 9528 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Число выздоровевших по итогам прошедшей недели увеличилось на 710 человек, коэффициент за неделю составил 79% (увеличение на 2%). За предыдущие семь дней коэффициент увеличился в большей степени, на 12%, а еще неделей ранее на 1%», — пояснили в оперативном штабе.

Тем не менее среди регионов Сибири наибольший процент выздоровевших демонстрирует Хакасия — 88%. За ней следуют Красноярский край (87%), который лидирует по абсолютному числу пациентов, победивших коронавирус, и Новосибирская область (83%). Наименьшая доля выздоровевших среди регионов Сибири в Иркутской и Омской областях. В этих регионах вылечились 65% пациентов.

В целом по Сибири за весь период вылечились от коронавируса 55 179 человек (75%). Это выше показателя предыдущей недели (72%) и чуть ниже среднероссийского (77%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем временем в Алтайском крае по-прежнему наблюдается рост числа пациентов, больных внебольничной пневмонией и ОРВИ.

По состоянию на 4 августа таких в регионе насчитывалось 2056 человек (+69 за последние сутки) и 3219 (+20 человек за последние сутки) соответственно. Тяжелобольных — 102 пациента (минус шесть человек за сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 32 (плюс три человека за сутки).