Саратов, 5 августа, 2020, 03:33 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области ввёл первый этап процедуры несостоятельности ещё в отношении двух нефтекомпаний региона, претензии к которым имеет «Международный банк Санкт-Петербурга». К ранее попавшим под наблюдение ООО «НК «Казанла» и ООО «Нефть Поволжья» присоединились ООО «НК «Балаковское» и ООО «НК Атамановка». Вердикты ещё могут быть оспорены, передаёт ИА REGNUM.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Наблюдение по обеим компаниям продлится до 17 декабря 2020 года. Временным управляющим для «Атамановки» назначен Олег Никулин из Нижнего Новгорода (член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»). Также в реестр кредиторов включено требование банка-банкрота на сумму более 838,405 млн рублей.

Временным управляющим «Балаковского» назначена Эльвира Шабанова (член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»). Сумма требований банка, попавшая в реестр, — 838 млн рублей.

Обе компании-ответчика были учреждены для добычи сырой нефти в 2016 году. Владельцем «Атамановки» является АО «Нефть», а «Балаковского» — АО «Нефтегазрезерв».

Напомним, в основу спора по двум другим компаниям легли долги по кредитам, выданным компании «Нефть Поволжья» в 2016 году. Компании, взаимосвязанные между собой, выступали по ним поручителями. Отдельным иском банк пытается взыскать с саратовских фирм более 0,5 млрд рублей долга, наложив взыскание на залог. Производство по последнему делу приостановлено до вынесения решений по банкротным искам.

На 27 августа назначено заседание по банкротным претензиям к ещё одной аффилированной компании — АО «Нефть».