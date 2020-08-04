Берлин, 5 августа, 2020, 01:31 — ИА Регнум. Помощь своей страны в связи со взрывом в Бейруте предложила Ливану канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает представитель немецкого правительства Ульрике Деммер на своей странице в Twitter.

(сс) IsmailKupeli Бейрутский порт в 2003 году

В сообщении также говорится, что власти Германии потрясены трагедией, выражают сочувствие родных погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее 73 человек, а еще свыше 3,7 тыс. получили различные ранения и травмы.