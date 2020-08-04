Москва, 5 августа, 2020, 00:14 — ИА Регнум. 5 августа 2020 года в Национальном центре управления обороной РФ пройдет Единый день приемки военной продукции. Руководить мероприятием будет лично глава военного ведомства Сергей Шойгу, об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.

Минобороны России Сергей Шойгу

Министр обороны заслушает доклады о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также о выполнении государственного оборонного заказа в первом полугодии 2020 года. Шойгу доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, подрядчики отчитаются о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного назначения.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу ввел новую надбавку к окладу военнослужащих, которую получат около 45 тысяч человек. Средний размер надбавки составит 23 тысячи рублей.