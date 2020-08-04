Иерусалим, 4 августа, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Израильские военные заявили, что сейчас, когда Ливан попал в беду, не время воевать с ним.

Военнослужащие Израиля

Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Израильская сторона отмечает, что, узнав о трагедии, случившейся в столице Ливана, предложила гуманитарную и медицинскую помощь своему соседу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ливан и Израиль — соседние страны — находятся много лет в состоянии конфликта.

Несколько дней назад на границе двух стран произошёл обмен ракетными ударами между армией обороны Израиля и проиранской военной группировкой «Хезболла».

А сегодня, 4 августа, в Бейруте произошли мощные взрывы, жертвами которых стали десятки человек. Число пострадавших измеряется сотнями.