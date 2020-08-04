В порту Бейрута взорвался «опасный склад» — премьер-министр
Бейрут, 4 августа, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что в порту Бейрута взорвался «опасный склад», 4 августа передает Al Jazeera.
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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб
«Факты об этом опасном складе, который находится там с 2014 года, будут раскрыты, но я не буду опережать расследование», — заявил премьер-министр.
Мощный взрыв в столице Ливана полностью уничтожил часть порта и вызвал серьезные повреждения соседних районов. Погибли от взрыва не менее 50 человек, ранения получили более 2500.
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