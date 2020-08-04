Тбилиси, 4 августа, 2020, 21:02 — ИА Регнум. Предвыборную кампанию в Грузии начало еще одно политическое объединение «Гражданское движение», которое предстало перед избирателями с презентацией новой партии «Граждане», а в парламентских выборах будет участвовать под названием «Александр Элисашвили — Граждане».

Скриншот страницы социальной сети Facebook @AlexanderElisashvili Александр Элисашвили

Презентация состоялась в одном из дворов в районе Сабуртало, где будет баллотироваться в мажоритарные депутаты кандидат от этой партии, лидер новообразованной партии «Граждане» Александр Элисашвили.

Как заявил сам Элисашвили, он не случайно выбрал для презентации этот двор, потому что здесь он родился и вырос, и здесь до сих пор живут его родители.

Представляя своего кандидата, член новой партии Цира Элисашвили отметила, что Александр Элисашвили ей не брат и не родственник, но по духу он очень близкий ей человек и соратник.

Она выразила надежду, что в борьбе с такими тяжеловесными фигурами, как кандидат от «Грузинской мечты», бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко, победу на выборах одержит лидер партии «Граждане».

"Александр Элисашвили противостоит не только такой крупнокалиберной фигуре, как кандидат от «Грузинской мечты», он противостоит коллективному Бидзине Иванишвили. В Тбилисском сакребуло Александр Элисашвили был единственным депутатом, избранным волей народа. Он прошел сложный путь, а сейчас вернулся в политику с новой политической командой. То, что он делал в сакребуло, перекрывало заседания парламента. В парламенте же его результат будет гораздо большим. Важно, чтобы мы все вместе одержали победу. Ситуацию нужно менять, потому что терпеть то, что происходит, нельзя», — заявила соратница Элисашвили.

Сам кандидат в своем выступлении обещал построить такую Грузию, в которой каждый человек будет жить достойно и не будет думать ночью о том, чем завтра будет кормить детей, где каждый сможет получить достойное образование, где у каждого будет достойный доход.

«Построить такую Грузию очень просто. Но сделать это нужно по всей стране. Все должны суметь реализовать себя. Это произойдет тогда, когда в парламенте, правительстве, у власти будут порядочные, профессиональные и уважаемые люди с чистым прошлым, проблемы людей для которых будут их собственными проблемами, которые не будут думать о собственном кармане», — заявил Элисашвили и призвал всех голосовать за его партию.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября. Они пройдут по новой избирательной системе, с нулевым избирательным барьером, который позволит многим партиям получить мандаты в законодательном органе.