Бейрут, 4 августа, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб» Низар Наджарян погиб в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута, передаёт телеканал Al Arabiya.

Kataeb.org Низар Наджарян

Ранее сообщалось, что политик серьёзно пострадал и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Вскоре после этого он скончался в больнице.

По предварительным данным, в результате взрыва на корабле с пиротехникой в порту столицы Ливана днём 4 августа погибли не менее десяти человек, сотни человек пострадали.

В прилегающем квартале повреждены многочисленные дома, под завалами могут находиться люди.